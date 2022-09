VVD vraagt aandacht voor kruising Duijlweg/Midgraaf

ALMKERK • Namens de VVD stelde Jan Kolff op 5 september vragen aan het college over de kruising Duijlweg/Midgraaf te Almkerk. De VVD maakt zich zorgen over de verkeerssituatie op de kruising.

‘Reeds meerdere keren hebben wij aandacht gevraagd voor de kruising Duijlweg/Midgraaf te Almkerk. Helaas was er onlangs weer een ongeval op de kruising. Naar aanleiding van eerdere ongevallen heeft u maatregelen uitgevoerd. U heeft ervoor gekozen de gelijkwaardige kruising te handhaven, waardoor voertuigen elkaar nog steeds op hoge snelheid kunnen kruisen. In onze ogen heeft u het werkelijke probleem dus niet opgelost. Helaas is dit weer bewezen met een ongeval’, stelt Kolff in zijn brief. De VVD stelt voor om een S-bocht te realiseren zoals aan de Biesheuvelweg.