Opening Regenboogschool Nieuwendijk

6 sep, 10:43

NIEUWENDIJK • Er is lang naar uitgekeken, en dinsdag 13 september is het zover: wethouder Wendy van Ooijen opent dan officieel het nieuwe schoolgebouw in Nieuwendijk.

Het oude gebouw werd gesloopt en op dezelfde plek verrees het afgelopen jaar een modern, energieneutraal gebouw. Vanuit de tijdelijke units en het speelplein konden de leerlingen van basisschool De Regenboog de bouw van hun nieuwe school op afstand volgen.

Groot schoolplein

Het team van De Regenboog heeft goed nagedacht over de indeling. Die is flexibel zodat de ruimtes groter of kleiner gemaakt kunnen worden. Ook is er ruimte gemaakt voor een kook- en creatief atelier. Bijzonder is ook het extra grote schoolplein, dat de school met eigen middelen heeft gefinancierd. De stalen kolommen rondom het gebouw, staan voor wuivend riet in de Biesbosch. Naast basisschool De Regenboog neemt ook Trema Kinderopvang z’n plek in het nieuwe gebouw. Dat is verbonden met de bibliotheek, het dorpshuis en sportzaal.

Wethouder Wendy van Ooijen: “Goede schoolgebouwen dragen bij aan goed onderwijs. Wat ontzettend fijn dat de kinderen van Nieuwendijk nu in zo’n mooi gebouw les krijgen en naar de opvang kunnen. Samen met de bibliotheek en dorpshuis Tavenu is het multifunctionele gebouw een aanwinst voor Nieuwendijk.”

De komende tijd wordt nog verder gewerkt aan de buitenruimte, zoals een kiss and ride en een voetgangersbrug.