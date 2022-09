Opening kindcentrum Waardhuizen

WAARDHUIZEN • De officiële opening van kindcentrum Waardhuizen is op woensdag 7 september 2022. Basisschool de Verrekijker en HOPPAS Kinderopvang slaan de handen in één en trekken samen op binnen het kindcentrum in het idyllische dorpje Waardhuizen. Binnen het kindcentrum wordt onderwijs en opvang geboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Al jaren is er binnen basisschool de Verrekijker een peutergroep van HOPPAS geopend. Maar door de toenemende vraag naar kinderopvang is HOPPAS zich gaan bezinnen op de toekomst. Ook de vraag naar flexibele opvang is gestegen: denk aan opvang met wisselende tijden of op wisselende dagen. Het resultaat was dat de peutergroep Waardhuizen getransformeerd zou worden naar kinderdagverblijf.

“Al direct werd het stopzetten van de peutergroep als een gemis ervaren door de inwoners van Uitwijk en Waardhuizen”, aldus Cor Overduin, directie HOPPAS. “Ook de basisschool zou het jammer vinden als deze voorschoolse voorziening weg zou komen te vallen. Dat maakt dat we opnieuw zijn gaan bekijken hoe we dit concept doorgang kunnen laten vinden, in combinatie met een peutergroep.”

Vanaf 15 augustus is het kinderdagverblijf geopend. Er zijn al vele inschrijvingen van kinderen, die het komende half jaar gaan starten. Op woensdagochtend en vrijdagochtend is er naast de opvang op het kinderdagverblijf ook een peutergroep met een specifiek programma. Op deze wijze blijft de peutergroep in Waardhuizen bestaan. “Een mooie vorm van samenwerking en een mooi concept, zodat de connectie tussen onderwijs en opvang gehandhaafd blijft en gezamenlijk staan we voor het kind van 0 tot 13 jaar”, vertelt Hennie Schermers, schooldirecteur de Verrekijker. “De komende periode gaan we nog nader samenwerken en zullen thema’s en feesten gezamenlijk georganiseerd worden. Al zal het wel even wennen worden dat vanaf heden ook baby’s in het pand aanwezig zijn.”