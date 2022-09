Aandacht voor moeite met lezen en schrijven met de lettersoepcampagne ‘Lees smakelijk’

6 sep, 09:45

ALTENA • Ongeveer een op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Vaak hebben deze mensen ook moeite met digitale vaardigheden. Met de lettersoepcampagne ‘Lees smakelijk’ trekken Digi-Taalhuizen tijdens de Week van Lezen en Schrijven de gemeenten in om dit bespreekbaar te maken.

Van 8 tot en met 14 september is de Week van Lezen en Schrijven. Met de lettersoepcampagne vragen Digi-Taalhuizen in en om deze week aandacht voor moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Wie goed kan lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer, kan zelfstandiger zijn. Lezen en schrijven kan helpen om sneller een baan te vinden. En het kan helpen om meer invloed uit te oefenen op geldzaken of gezondheid.

Met de lettersoepcampagne roepen de Digi-Taalhuizen iedereen op om in zijn of haar omgeving te kijken of iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer. En om daarover in gesprek te gaan. Het Digi-Taalhuis vraagt om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer in contact te brengen met het Digi-Taalhuis in de eigen gemeente. Zij kunnen verder helpen. Op de website www.taalwestbrabant.nl staan alle Digi-Taalhuizen in de regio.

Lettersoepcampagne ‘Lees smakelijk’

Donderdag 8 september staan verschillende Digi-Taalhuizen op verschillende locaties in regio West-Brabant om het gesprek aan te gaan met inwoners. Onder het genot van een lekkere kop ‘Lettersoep’ willen de Digi-Taalhuizen zoveel mogelijk mensen te bereiken. In gemeente Altena staan ze op 10 september in Giessen op de jaarlijkse markt.