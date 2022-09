Briljanten huwelijksjubileum voor de heer en mevrouw Van Aalst-Timmermans uit Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Burgemeester Egbert Lichtenberg bracht maandagmorgen een felicitatiebezoek aan de heer en mevrouw Van Aalst-Timmermans. Zij waren op deze dag 65 jaar getrouwd en vieren hun briljanten huwelijksjubileum.

Zoon Goof, die uiteraard ook aanwezig is bij het bezoek van de burgemeester, vertelt: “Mijn vader komt uit Nederhemert en mijn moeder uit Veen. Mijn ouders leerden elkaar in 1952 kennen bij ‘t Eiland in Nederhemert, bij de speeltuin. Dat was toen al dé ontmoetingsplek van Nederhemert.”

Zijn ouders trouwden vijf jaar later, op 5 september 1957. “In november werd ik geboren, dus eigenlijk ben ik zeven maanden te vroeg geboren, als je begrijpt wat ik bedoel”, grapt Goof.

De eerste periode na het huwelijk woonde het jonge echtpaar op twee plekken aan de Maasdijk in Veen. Na zeven jaar verhuisden ze naar de nieuwbouw van Veen aan de Wilhelminastraat. Goof kreeg nog drie broers: Thijs, Piet en Louis. Het gezin bleef sindsdien aan de Wilhelminastraat wonen. Vader en moeder Van Aalst woonden zelfs geruime tijd bij Thijs en Louis in, die in het ouderlijkhuis bleven wonen en het huis van hun ouders kochten.

De laatste tijd was het lastiger om thuis te blijven wonen. In juni 2022 verhuisde het echtpaar naar Wijkestein, waar de burgemeester ze vandaag bezocht.