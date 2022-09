Week van Lezen en Schrijven: Afspreken met een taalmaatje

6 sep

WOUDRICHEM • Van 8 tot en met 14 september is het de Week van Lezen en Schrijven. De Stichting Lezen en Schrijven vraagt in deze week samen met de gemeenten extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Ook bibliotheken, ziekenhuizen en verschillende vrijwilligersorganisaties worden bij de samenwerking betrokken.

In de bibliotheek in Woudrichem treffen we Taima en Louisa. Tussen hen in ligt een boek, waaruit Taima voorleest. “Als ik mijn rijbewijs haal, dan zou ik heel blij zijn”, leest Taima. Ze laat de zin even op zich inwerken. “Dat begrijp ik niet. Wat betekent ‘zou’?” Louisa denkt na voor ze antwoord geeft. “Je kunt ‘zou’ gebruiken om aan te geven dat iets nog niet gebeurd is, maar wel verwacht dat het gaat gebeuren.” Samen oefenen ze nog wat zinnen.

Oefenen met de Nederlandse taal

Taima en Louisa spreken sinds januari 2022 wekelijks in de bibliotheek met elkaar af om te oefenen met de Nederlandse taal. Taima oefent met Louisa om haar B1-taaldiploma te halen. “Als ik dat diploma heb, wil ik naar het mbo om een opleiding tot verpleegster te volgen. Ik wil graag dat mijn taal goed gaat, zodat ik niet jaren hoef te leren.”

De samenkomsten van Taima en Louisa verlopen wekelijks ongeveer hetzelfde. “Ik vertel Louisa wat ik gedaan heb in de afgelopen week. Daarna beginnen we met de les. Dan gaan we met het boek aan de slag met lezen en schrijven”, vertelt Taima. “We praten over alles. Over vrouwendingen en boeken lezen. Hoe ik als meisje was. Hoe het was in Syrië, waar ik opgegroeid ben. Zo kom je veel over elkaar te weten. Wij kennen elkaar nu best wel goed.”

Ook Asim is in de bibliotheek voor een afspraak met zijn taalmaatje. “Ik kom elke week naar de bibliotheek om mijn Nederlands te verbeteren”, vertelt hij. Over ieder woord denkt hij na. Het plaatsen van de woorden in de juiste volgorde, vindt hij erg belangrijk. “Ik wil de taal vloeiend spreken. Als mijn Nederlands beter wordt, wil ik hier werken als docent op een middelbare school of als studieloopbaancoach. Daarom studeer ik hard.” Taima luistert naar het gesprek met Asim. Ze fluistert dat ze vindt dat hij erg goed Nederlands spreekt. “Ik ken alle woorden die Asim gebruikt, maar ik gebruik ze zelf niet.”

Taalcoach

Na haar pensionering besloot Louisa zich aan te melden als taalcoach, of taalmaatje, zoals ze het hier in de bibliotheek ook wel noemen. “Ik vind dat als je in Nederland wil wonen, je de taal moet spreken om goed te kunnen integreren in de maatschappij. Ik kan me wel ergeren aan die mensen die al twintig jaar in Nederland wonen en nog steeds geen woord Nederlands spreken, maar daar moet je dan zelf iets aan doen. Daarom heb ik me aangemeld als taalmaatje. Al is het taalmaatjesproject er natuurlijk ook voor geboren Nederlanders die beter willen leren lezen en schrijven.”

Taalcafé

Taima en Asim hoorden via het Taalcafé over de mogelijkheid om Nederlands te oefenen met een taalmaatje. “In het Taalcafé wordt alleen maar Nederlands gesproken. Behalve in de pauze”, lacht Taima.”Bij Taalmaatjes praat je heel veel. Dat kan meer dan bij het Taalcafé waar je met veel mensen zit”, legt Louisa uit. “Taima kan hulp vragen als ze iets moet invullen. Hier doe je wat zij graag wil leren.”

Laaggeletterdheid

Marieke Vos is coördinator educatie bij Bibliotheek CultuurPunt Altena. “In de gemeente Altena is het percentage laaggeletterden 13 tot 16%. Landelijk gezien is het 12%. Binnen onze gemeente zijn het relatief veel NT1’ers (mensen met Nederlands als eerste taal, red.) en weinig NT2’ers. Die NT1’ers zijn het moeilijkst te bereiken. Ze zien het probleem niet en er is schaamte. Als iemand zich prima redt, wat is dan het probleem, kun je je afvragen. Zaken die laaggeletterden niet zelf kunnen, kosten de samenleving ruim een miljard euro per jaar. Laaggeletterden kunnen zich wel redden, maar begrijpen de bijsluiter van een medicijn of een schoonmaakproduct soms niet. Ook hebben laaggeletterden gemiddeld een lager inkomen en is er dus minder geld voor sport bijvoorbeeld. Vaak blijft laaggeletterdheid binnen een gezin in stand. Ik richt me op het preventieve stuk en daar waar het al speelt. In de Week van Lezen en Schrijven gaat het vooral om bewustwording. Mensen vinden die hulp nodig hebben, is lastig. Maar die mensen hebben wel een omgeving. Het is zo mooi als de omgeving zich bewust wordt van de kansen en mogelijkheden en ons weet te vinden.”