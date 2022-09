Najaars- en winterkledingbeurs Sleeuwijk

5 sep, 17:09

Algemeen 80 keer gelezen

SLEEUWIJK • De najaars- en winterkledingbeurs in Sleeuwijk, wordt gehouden van 19 tot en met 23 september 2022. De opbrengst van de beurs is voor de Stichting Het Vergeten Kind. De beurs wordt gehouden achter de HUBO aan ’t Zand 28 in Sleeuwijk.

Iedereen die kleding wil verkopen via de beurs, kan maximaal dertig stuks dames- of herenkleding inleveren op een van de inlevermomenten. Van kinderkleding vanaf maat 80 en sportkleding kan een onbeperkt aantal items worden ingeleverd. Ook schoenen kunnen via de kledingbeurs worden verkocht.

Verkopers ontvangen 70% van de verkoopprijs en de rest van het bedrag maakt de organisatie over naar Het Vergeten Kind.

Inleveren kleding

Kleding kan worden ingeleverd op maandag 19 september van 13.00 uur tot 20.00 uur en op dinsdag 20 september van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Verkoop van kleding

De verkoop van kleding vindt plaats op donderdag 22 september van 9.00 uur tot 21.00 uur en op vrijdag 23 september van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Het afrekenen en ophalen van de niet verkochte kleding kan na de beurs op vrijdag 23 september tussen 20.00 uur en 20.30 uur. Meer informatie via Sjanie van Alten, telefoonnummer 0183-303950 of 06-21898370.