Open dag Scouting Hank

5 sep, 16:56

Algemeen 74 keer gelezen

HANK • Scouting Hank zet op zaterdag 17 september de deuren open voor de inwoners van Hank en omstreken. Op deze dag zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om te laten zien wat Scouting Hank is en wat er allemaal te doen is. De open dag vindt plaats in en rond het clubgebouw ’t Kraaiennest aan het Maaspad in Hank. De deuren staan open van 11:00 tot 16:00 uur.

Scouting staat voor uitdaging! Bij scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

Er zijn op de open dag verschillende activiteiten, zoals broodjes bakken boven het kampvuur, poffertjes maken op een ‘scouting-manier’, poppetjes knopen, een blotevoetenpad, mini-pionieren, oud-Hollandse spelletjes en op de vijver bij het Rode Wiel kan men een tochtje maken in een kano. Op het terrein zal duidelijk worden wat scouting is en de vrijwilligers vertellen graag over Scouting Hank. Natuurlijk staat ook de koffie en thee klaar.

Scouting Hank zoekt nog vrijwilligers. Wie een uurtje in de week over heeft en het leuk lijkt om vrijwilligerswerk te komen doen, is ook van harte welkom tijdens de open dag. Via de website www.scoutinghank.nl en via het mailadres van secretaris Nanda Ebregt, info@scoutinghank.nl, is ook meer informatie te krijgen.