Reünie Mini-SAIL in Woudrichem

5 sep, 16:17

Algemeen 43 keer gelezen

WOUDRICHEM • Komend weekend varen 27 platbodemboten Woudrichem binnen. In de historische haven houdt Ronde en Platbodemvrienden Zuidwest-Nederland en Vlaanderen hun reünie, onder de naam Mini-SAIL Woudrichem.

Het zeilschip van Jan Moorhoff ligt nu nog in de jachthaven in Hank. Het schip is vernoemd naar zijn schoonmoeder en zijn vrouw. “Ik was van plan om een boot te bouwen, maar ik had geen plek en mijn schoonmoeder heeft een grote tuin. Ik vroeg haar daarom of ik de boot bij haar mocht bouwen. Dat mocht, op één voorwaarde: alle kleinkinderen waren niet naar haar vernoemd, dus dan moest de boot naar haar heten. Ik heb de boot helemaal zelf gebouwd. In 2004 is de Vrouwe Geertruida-E te water gelaten. Geertruida verwijst naar mijn schoonmoeder en de ‘E’ naar Eigje, mijn vrouw.”

Woensdagmiddag vaart Jan zijn zeilschip naar de historische haven van Woudrichem, om daar alles in gereedheid te brengen voor de komende dagen. “Er zijn een aantal boten waar de vrouwen wat moeilijker op en af kunnen komen. Dan is het fijn als er iemand is om ze te helpen”, lacht Jan.

Sinds 1984

“In 1984 zijn we als vriendenclub begonnen en alles wat we toen met elkaar besproken hebben, is ook nu nog steeds van kracht. Dat betekent dat we geen contributie heffen en dat het een hele vrijblijvende club is. We zijn gewoon een vriendenclub. Dat is heel uniek in Nederland, maar misschien ook wel in Europa. We hebben bijvoorbeeld geen officieel bestuur, al nemen we wel verschillende bestuurderstaken op ons. Want er moet zo nu en dan wel iets geregeld worden. Nu neem ik dat op me, maar is er eens iets in Zeeland, dan pakt een ander het op. En Lieve is handig met computers, dus zij bemenst het secretariaat.”

De schippers van de bijna honderd schepen die ingeschreven staan, zien elkaar regelmatig. “Dat kan zijn omdat we iets organiseren, maar dat kan ook omdat ze elkaar toevallig tegenkomen. Dan zijn we met vier boten op de Grevelingen of het IJsselmeer en dan doen we een wedstrijd en daarna een borrel. Er zijn wat dat betreft geen verplichtingen.”

Programma

De vriendenclub bestaat uit een kleine honderd schepen, maar volgens Jan is er wel een vaste kern die bij de meeste bijeenkomsten aanwezig is. “Maar er zijn ook mensen die gewoon moeten werken en die het niet redden om hun boot uiterlijk vrijdagavond aan te meren in Woudrichem.” De meeste schepen zullen donderdag de historische haven van Woudrichem binnenvaren. Ook vrijdag zullen er nog wat boten aanmeren. “Uiterlijk vrijdagavond moet iedereen binnen zijn. Coöperatieve visserijvereniging De Hoop zal zaterdag traditioneel gaan vissen met netten, in het kommetje rechts van de veerpont. We hebben met elkaar afgesproken dat er dan zo min mogelijk vaarbewegingen zullen zijn.”

Programma

De vriendenclub heeft geen vast programma vastgesteld voor het weekend. “Leden die nog nooit in het museum zijn geweest, kunnen het visserijmuseum bijvoorbeeld bezoeken of een rondwandeling met een gids door de vesting maken. Zaterdagmiddag vanaf ongeveer 13.00 uur zullen we wel maritieme spelletjes met elkaar doen, zoals apekloot gooien, werpnet gooien en landvastgooien. In principe zijn het spelletjes die we onderling doen, maar als mensen komen kijken en ze willen het ook eens proberen, dan zijn ze van harte welkom om mee te doen. Leuk juist.”

De Mini-SAIL dankt haar naam aan het vijfjaarlijkse maritieme evenement SAIL dat in Amsterdam plaatsvindt. “In het verleden is er een aanbrengtocht naar SAIL Amsterdam geweest. Over de honderd schepen zijn toen vanuit Woudrichem vertrokken naar Amsterdam. Voor de naam van deze reünie vonden we daarom ‘Mini-SAIL’ wel toepasselijk.”

Den Bosch Maritiem

Na het weekend varen de meeste schepen die in Woudrichem liggen door naar Den Bosch.

“Op 15 september worden we bij Den Bosch Maritiem verwacht. Daar komen we met de vriendenclub al sinds 2004 en we willen daar natuurlijk een mooi plekje uitzoeken.”