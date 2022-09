Onbeperkt genieten bij Ewald en Aniek: ‘De kinderen voelen zich echt thuis hier’

DUSSEN • Voor gezinnen met kinderen met een beperking is op vakantie gaan niet zo vanzelfsprekend. Deze kinderen hebben vaak intensieve en specifieke zorg nodig, wat op vakantie niet altijd voorhanden is. Ewald van der Burg (37 jaar) en Aniek van der Westen (29 jaar) bieden deze gezinnen uitkomst. In hun huis in Dussen vangen zij gehandicapte kinderen op, waar de kinderen een leuke vakantieperiode hebben en waardoor de ouders even ontzorgt worden.

In het dagelijks leven is Ewald stratenmaker en begeleidt Aniek kinderen en jongeren met een beperking bij gezinnen thuis. Haar leven bestaat voor een groot deel uit het bieden van zorg aan anderen. Dit heeft Aniek van huis uit al geleerd, aangezien ze zelf ook een zus met een beperking heeft. “Toen ik voor het eerst bij Aniek thuiskwam, had ik al meteen een klik met haar zus”, vertelt Ewald. Voor hem was de omgang met gehandicapte mensen nieuw, maar zijn eerste ervaring was al direct erg positief.

Tijdens een zomervakantie besloot Aniek vrijwilligerswerk te gaan doen op een camping in Frankrijk, waar Nederlandse gezinnen met gehandicapte kinderen komen. Ewald ging aanvankelijk niet mee, hij was op de Zwarte Cross. “Toen ik Aniek belde, bleek ze heimwee te hebben en liet ze weten dat er op de camping nog wel voor een paar dagen hulp nodig was. Ik ben toen in de auto gestapt, naar Frankrijk gereden en heb daar mijn laatste vakantiedagen doorgebracht.” Op de camping beviel de omgang met de kinderen het tweetal erg goed. En dus besloten ze ieder jaar weer terug te keren naar de camping, om de kinderen daar een leuke zomervakantie te bezorgen. Dit deed het paar negen jaar lang.

Alternatief bieden

Totdat de coronapandemie uitbrak. Veel gezinnen besloten om in Nederland te blijven en ook Ewald en Aniek namen het risico om naar het buitenland te reizen niet. “We wilden de gezinnen die normaal gesproken naar de camping zouden komen echter wel graag een alternatief bieden. Zeker omdat de coronaperiode voor hen extra zwaar was”, vertelt Aniek. In de kleine en veilige setting van hun huis in Dussen besloot het paar om deze gezinnen toch een vakantieperiode aan te bieden en de kinderen thuis op te vangen. Dit gebeurde met instemming van de ouders van Aniek, aangezien ook zij woonachtig zijn in het huis. “Zij vinden het prachtig als de kinderen hier komen logeren.”

Het plan om de kinderen op te vangen was aanvankelijk groter. “We wilden eigenlijk starten met een soort camping, maar het bleek dat de ouders van de kinderen daar niet echt naar op zoek waren”, vertelt Ewald. “Juist de kleinschaligheid en het huiselijke van onze huidige opvang wordt heel erg gewaardeerd.”

Niets is te gek

Ewald en Aniek halen echt van alles uit de kast om de kinderen het naar hun zin te maken, waarbij niets – bijvoorbeeld met de rolstoel op de trampoline - te gek is. “We proberen altijd leuke dingen te bedenken en aan te passen op wat de kinderen die bij ons logeren kunnen. We passen het op zo’n manier aan, dat iedereen mee kan doen.” Zo kwam vorig jaar de brandweer van Dussen langs en maakte Stichting SoSijn het voor de kinderen mogelijk om een ritje te maken op een ponykar. Deze zomer werd de tuin volledig verbouwd en opgefleurd met een grote partytent, springkussen, schuimkanon en andere attributen.

Hoewel de weken erg intensief zijn, geeft het ontzettend veel voldoening, vertelt het tweetal. Ze vullen elkaar ook goed aan. Ewald kan heel goed omgaan met de kinderen die graag actief bezig zijn, terwijl Aniek dat juist ook heeft met de kinderen die minder actief zijn. Inmiddels is de vakantieperiode weer voorbij en is de rust in het huis teruggekeerd. Voor de kinderen kan de volgende vakantie echter niet snel genoeg komen, zo blijkt. “Ze vragen vaak al maanden van tevoren, wanneer ze weer mogen komen logeren. De kinderen voelen zich echt thuis hier.”