Gemeente Altena en kerken in gesprek over de toekomst van kerkgebouwen

1 sep, 16:04

Algemeen 58 keer gelezen

ALTENA • De gemeente en kerken gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van kerkgebouwen in Altena. Het doel hiervan is om met elkaar een visie op kerkgebouwen op te stellen.

Kerkgebouwen spelen een belangrijke rol in het maatschappelijk leven in Altena. Vaak zijn het ook iconen in de omgeving. Tegelijk zijn er zorgen over de toekomst. Kosten nemen toe en soms dreigt leegstand. In andere gevallen is er juist ruimte tekort. Daarom gaat de gemeente met de kerken in Altena in gesprek over hun zorgen, wensen en ideeën voor de toekomst.

Kerkenvisie

Doel van de gesprekken is om te komen tot een kerkenvisie. Om te kijken welke overkoepelende thema’s extra aandacht nodig hebben. Of bijvoorbeeld om verdere afspraken te maken. “We hopen dat de kerkenvisie bijdraagt aan een goede dialoog tussen kerken en de gemeente. Door samen op te trekken kunnen we de leefbaarheid van de kernen versterken en ons religieus erfgoed behouden”, stelt wethouder Anneloes van Hunnik.

Begin 2023

Een adviesbureau begeleidt de dialoog tussen de gemeente en de kerken en stelt de kerkenvisie op. De gemeente verwacht begin 2023 de eerste gesprekken te gaan voeren.