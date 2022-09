Goed nieuws voor zwemliefhebbers: zwembaden Bijtelskil en Werkina blijven week langer open

1 sep, 12:41

Algemeen 94 keer gelezen

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Altena. Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk en zwembad Werkina in Werkendam hebben woensdagavond besloten om nog één week langer open te blijven. De gunstige weersverwachtingen hebben hierin de doorslag gegeven, want de temperaturen blijven aangenaam goed.

Zwembad Bijtelskil is daarom geopend tot en met vrijdag 9 september. Zwembad Werkina blijft open tot en met woensdag 7 september. Wel hebben de zwembaden aangepaste openingstijden, deze zijn te vinden op de websites, Facebook- en Instagram-pagina’s van de zwembaden.

Een mooi gebaar vanuit Sleeuwijk en Werkendam, dus zij hopen dat veel mensen met plezier nog een extra week komen zwemmen. ‘Iedereen is welkom’, laat men weten.