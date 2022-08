Dit jaar geen 69e Ronde van Hank, maar wél vijf dagen kermis

31 aug, 16:38

Algemeen 77 keer gelezen

HANK • In het tweede weekend van september is het weer tijd voor kermis in Hank. Helaas géén 69e Ronde van Hank vanwege de werkzaamheden in de Kerkstraat, maar gelukkig kan de kermis wel doorgaan. Jong en oud kan weer vijf dagen genieten.

Op zondag 11 september was het de bedoeling om voor de 69e maal de wielerronde van Hank te laten verrijden. Echter door de werkzaamheden in de Kerkstraat moest het wielercomité op zoek naar een veilige andere ronde. Door de werkzaamheden werd het een te lastige puzzel om een goed parcours te vinden, die aan alle eisen van het Wielercomité voldeed. Voor het eerst sinds 1954 is er dus geen koers in Hank. ‘Dat vinden we ontzettend jammer. In 2023 zijn we zeker weer terug met een mooi wielerprogramma’, laat het wielercomité weten.

De kermis gaat wél door en dat is goed nieuws voor de kinderen uit Hank en omgeving. De kermis zal worden gehouden van vrijdagavond 9 september tot en met dinsdag 13 september. Geen kermis dit keer met looproutes vanwege de coronamaatregelen, maar gewoon ouderwets van attractie naar attractie lopen. De botsauto’s, American Whipp, de schiettent en een aantal andere attracties brengen weer gezelligheid voor jong en oud.

Vrijdagavond om 18.30 uur wordt de kermis geopend. ‘We doen dat met medewerking van Jumbo Hank. Alle aanwezige kinderen maken namelijk kans op mooie prijzen. Stichting Ronde van Hank en de kermisexploitanten zorgen ook nog voor een leuke attentie. We zien u graag vanaf vrijdagavond bij de kermis van Hank’, meldt het wielercomité.