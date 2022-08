Muziek- en dichterspodium in Werkendam gaat na vakantieonderbreking weer door

• Muziek- en dichterspodium in Werkendam.

31 aug, 12:04

WERKENDAM • In basisschool Het Baken aan de Koelemaaier 1 in Werkendam is er op dinsdag 6 september weer een sfeervol en gezellig muziek- en dichterspodium.

De dichter van de maand is Hein van den Assem uit Rotterdam. Hein ademt toegankelijke poëzie en was lang voorzitter van ‘Podium Ongehoord’, een toonaangevend dichterspodium.

De muzikale invulling wordt verzorgd door The Johnsons bestaande uit John Blom en John de ruiter; gewoon twee gasten. Die ene jongen heeft een microfoon nodig en die andere een gitaar. De ene John bepoteld fluweelzacht zijn snaren en die andere John zal van alle noten alleen de allermooiste zingen.