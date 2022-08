Integraal kindcentrum De Halm in Almkerk op feestelijke wijze geopend

30 aug, 19:39

Algemeen 65 keer gelezen

ALMKERK • Het was dinsdag 23 augustus groot feest op De Halm in Almkerk. Op die dag werd namelijk IKC De Halm feestelijk geopend. Al sinds 2018 werd er in het schoolgebouw voor- en naschoolse opvang en peuterochtenden aangeboden, maar de school had de ambitie door te groeien naar een integraal kind centrum.

“In een integraal kindcentrum werken onderwijs en opvang nauw samen, waarbij de ontwikkeling van kinderen centraal staat”, zegt directeur Hans Noordman. “Het mooie is dat je al in een vroeg stadium een bijdrage kunt leveren aan de voorschoolse ontwikkeling van kinderen. We doen dat in een huiselijke sfeer en vanuit een christelijke levensovertuiging. En hoe fijn is het voor ouders, dat ze meerdere kinderen onder één dak kunnen onderbrengen.” Het bestuur van LEV, waar De Halm onderdeel van is bood de school de mogelijkheid een pilot te starten, samen met kinderopvangorganisatie To Be Kind.

Er was een interne verbouwing nodig om de ruimte te scheppen, om dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan te kunnen bieden. In november 2021 was de verbouwing gereed en kon er gestart worden. Een officiële opening moest echter door omstandigheden twee keer uitgesteld worden. Maar nu was het eindelijk zover.

Voor de kinderen was er op die dag een enorme stormbaan en werd er tussen de middag heerlijk met elkaar geluncht. Na toespraken van de wethouder Hans Tanis en de bestuursvoorzitter van LEV kon de officiële opening plaatsvinden. Terwijl de kinderen begonnen met het blazen van bellen werden de behangrollen doorgeknipt, waarmee de ingang was dichtgeplakt. Voor alle aanwezigen was er daarna nog een heerlijke traktatie en gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken.