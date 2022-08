Nelma Lankhaar uit Dussen wint fotowedstrijd van ANV Altena Biesbosch

30 aug, 15:01

Algemeen 59 keer gelezen

ALTENA • Op de geslaagde Boerenerfdag van afgelopen zaterdag was ook de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Altena Biesbosch aanwezig. Tijdens deze dag konden bezoekers aan de boerentafel zich laten informeren over hoe de ANV bijdraagt aan een mooi en divers landschap in Altena. Zowel burgers als agrariërs kunnen daaraan bijdragen. Als voorbeeld deelde de ANV in het voorjaar gratis het Altena bloemenzaadmengsel uit, waarmee men bijdraagt aan de biodiversiteit van de insecten in onze regio.

ANV heeft de mensen gevraagd om een foto in te sturen van de bloemenrand, die zij met het bloemenzaadmengsel in hun eigen tuin hebben gecreëerd. De bezoekers op de Boerenerfdag hebben gestemd en de foto van Nelma Lankhaar uit Dussen is tot de winnaar gekozen. Nelma maakte een prachtige foto van een vlinder die langskomt bij de bloemen. ‘Precies waar we het voor doen’, stelt ANV. Nelma ontving een cadeaubon voor een Altenabox en ook alvast een paar zakjes Altena bloemenzaadmengsel voor volgend jaar. ‘Hopelijk gaan volgend jaar, eind april, nog veel meer mensen het gratis bloemenzaadmengsel ophalen tijdens onze uitdeelactie’, laat de ANV weten.

Kinderen konden zaterdag een kleurplaat van bloemen en bijtjes meenemen. Stuur deze in vóór 12 september, de gegevens staan achter op de plaat. De mooiste inzending wordt beloond. Op 3 september, aanstaande zaterdag, is de ANV ook weer te vinden op de Streekdagen in Meeuwen.