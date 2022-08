Mantelzorgers kunnen waardering aanvragen via Trema Welzijn

30 aug, 14:46

ALTENA • Vanaf 1 september kan de Mantelzorgwaardering 2022 worden aangevraagd door iedereen die zich als mantelzorger inzet voor een ander. Dat laat Trema Welzijn weten. De mantelzorgwaardering is bedoeld als een waardering. Een opsteker dus.

De waardering bestaat uit 120,00 euro contant of hetzelfde bedrag uitgekeerd in waardebonnen voor de Altenabox. ‘Uw aanvraag kunt u indienen via een formulier op de website van Trema Welzijn. Voorwaarde is dat u in Altena woont, minimaal 4 uur per week gedurende drie maanden mantelzorg verleent’, laat Trema weten.

In tegenstelling tot eerdere jaren kunnen mantelzorgers nu zelf de waardering aanvragen. Dat kan bij de Mantelzorgondersteuning van Trema Welzijn. In voorgaande jaren was dit de verantwoordelijkheid van de zorgvrager, die het toen bij de gemeente Altena aan kon vragen.

De aanvraag kan ingediend worden vanaf 1 september tot 15 december 2022. ‘Na een gegevenscheck proberen wij de mantelzorgwaardering uit te reiken op 10 november op de Dag van de Mantelzorg of in de weken daarna’, aldus Trema.

Mantelzorgondersteuning

De Mantelzorgondersteuning van Trema Welzijn (in samenwerking met Welzijn Pro Seniore) biedt informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers. Zo kan men zich inschrijven voor een speciale nieuwsbrief (drie keer per jaar). Hierin vindt men onder andere informatie over mantelzorgondersteuning, tips, cursussen en leuke uitjes. De gemeente Altena vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers bekend zijn met het steunpunt Mantelzorg en tijdig ondersteuning ontvangen.