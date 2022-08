CDA-fractie maakt zich zorgen om ‘horrorplant’ in Altena

29 aug, 15:59

ALTENA • De gemeente Altena moet zo snel als mogelijk met een plan komen om de Japanse duizendknoop te bestrijden, stelt Otto van Breugel namens de CDA-fractie in Altena. De partij maakt zich zorgen om de exotische plant die ook in Altena wordt aangetroffen. Deze plant staat bekend staat als een woekeraar met een enorme groeikracht en kan grote schade kan veroorzaken aan verhardingen, rioleringen en funderingen.

De plant is in staat door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. De soort staat erom bekend dat deze alleen permanent verwijderd kan worden, als alle wortels worden verwijderd en afgevoerd naar een gecertificeerd afvalbedrijf.

‘Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is niet zo gemakkelijk. De plant groeit zeer snel en heeft een uitgebreid wortelstelsel tot soms wel vier meter diep’, schrijft Van Breugel in een brief met schriftelijke vragen aan het college. ‘Daarnaast kunnen de zogenaamde knopen van deze plant op zichzelf heel gemakkelijk wortel schieten. Jonge loten kunnen dus relatief gemakkelijk gaan groeien. Snoeiafval laten liggen of er niet goed mee omgaan kan leiden tot meer groei en grote problemen.’

Veel andere gemeenten hebben gericht beleid om de Japanse duizendknoop – samen met inwoners - te bestrijden. Op de gemeentelijke website van de gemeente Altena is hierover echter niets te vinden. Van Breugel wil van het college weten wat het beleid van de gemeente is om de plant te bestrijden. Ook wil hij weten welke bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt.

Daarnaast wil Van Breugel weten of inwoners betrokken worden bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Zo wordt in een aantal gemeenten aan de inwoners gevraagd hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en signaleringen aan de gemeente door te geven. ‘Als we met z’n allen ermee aan de slag gaan kunnen we veel problemen voor de inwoners in Altena voorkomen’, aldus van Breugel.