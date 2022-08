Scouting Hank geniet van het grootste NAtionale WAterKAmp van Nederland

HANK/ZEEWOLDE • Het grootste NAtionale WAterKAmp van Nederland ging op maandag 8 augustus weer van start. Ook Scouting Hank was hier aanwezig samen met nog ruim vijfduizend scouts.

Nawaka wordt één keer in de vier jaar georganiseerd, dit jaar was het net als de vorige editie op het landgoed van Scouting Nederland in Zeewolde. Tijdens het kamp was er weer van alles te beleven en te doen.

Dolfijnen

Natuurlijk waren de Dolfijnen van Scouting Hank ook van de partij. Na het opbouwen van het kamp, werd al snel de verkoeling van het water opgezocht. Tijdens de opening van hun subkamp ‘New York’, werd duidelijk dat hun Jungle Book-vrienden beland zijn in de concrete jungle van New York en elkaar kwijt zijn. Natuurlijk helpen de Dolfijnen graag om dit probleem op te lossen. In Zeewolde werd Nawaka met alle aanwezige scouts geopend, compleet met getrommel, confetti en optredens.

Dagelijks konden de Dolfijnen aan verschillende activiteiten deelnemen. Er waren uitdagende spellen, er werd gedanst en gezongen en natuurlijk werd het water ook regelmatig opgezocht om te zwemmen en kanoën. Ook kregen de Dolfijnen speciaal bezoek; de radio kwam langs en daarna ook nog het Jeugdjournaal, een beetje spannend, maar wel erg leuk.

Donderdag was voor veel kinderen het hoogtepunt van hun Nawaka, ze gingen naar het waterspektakel. Hier kon je lasergame, op skelters racen, over een stormbaan rennen om er vervolgens vanaf te springen in een schuimbad en natuurlijk mochten ze ook door het modderdoolhof. Na zo’n activiteit konden de Dolfijnen heerlijk afkoelen en schoonspoelen in een meertje en de douche. Na vijf dagen was het voor de Dolfijnen voorbij, de bedjes werden ingepakt, de tent afgebroken om weer terug naar huis te keren. Op naar hun eigen bedjes en vol met heel veel leuke en spannende verhalen om te vertellen.

Waterscouts en Wilde Vaart

Ook de Waterscouts en de Wilde Vaart van Scouting Hank wilden dit bijzondere kamp niet missen. Met dank aan Scouting Mafeking uit Geertruidenberg zijn de vletten van Scouting Hank naar Zeewolde gebracht. Na het opbouwen van het kampterrein maakten ook de Waterscouts en de Wilde Vaart kennis met hun subkampen en werd er een Colour War gehouden, waarbij de witte shirtjes al snel niet meer wit waren. Voor deze groepen duurt Nawaka tien dagen en zijn er dagelijks leuke en uitdagende activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld op de derde dag met een vlettenrally meegedaan, hierbij moesten ze langs verschillende punten varen, en natuurlijk was er ook tijd voor een lekker frisse duik. Een aantal scouts heeft ook meegedaan aan de wrik- en roeiwedstrijden, waarbij alles komt kijken bij spierkracht van onze leden. Een ander hoogtepunt van Nawaka is de gondelvaart, hierbij worden de vletten versierd en achter sleepboten vastgemaakt. Een kleurrijke optocht om de gemeente en de inwoners van Zeewolde te bedanken. Zeker is dat ook deze kinderen weer terug naar huis gaan, vol met leuke en spannende verhalen en misschien ook wel nieuwe vrienden.

Open dag

Nu is het nog even vakantie, vanaf september zullen de opkomsten weer starten. Ondertussen zijn de vrijwilligers van Scouting Hank druk bezig met de voorbereidingen voor de open dag op zaterdag 17 september 2022. ‘Zet het vast in de agenda’, roept de organisatie op.

Vrijwilligers

‘Wil je ook vrijwilliger worden, dat kan. We hebben nog verschillende functies te vullen maar ook als je maar af en toe tijd hebt ben je welkom. Kom gerust een keer langs om te kijken hoe het eraan toegaat. Eerst meer informatie? Kijk gerust op onze website’, schrijft de organisatie. Ook kan er contact worden opgenomen met Nanda Ebregt, secretaris van scouting Hank via info@scoutinghank.nl.