Timmerdorp Genderen 2022 in beeld

27 aug, 12:31

Algemeen

GENDEREN • In Genderen ging maandag 22 augustus ‘Timmerdorp 2022’ van start. Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Middeleeuwen’ en werd er geprobeerd om dit in zoveel mogelijk dingen terug te laten komen.

Naast het timmeren konden de kinderen zich deze week ook uitleven op een stormbaan en werden er verschillende spelletjes gespeeld. Het hoogtepunt was vermoedelijk de overnachting in de hutten, die de kinderen op vrijdag hebben gedaan.