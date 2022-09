Binnenkort verkrijgbaar: #trotsopdeboer kalender

2 sep, 13:01

Algemeen 94 keer gelezen

ALTENA • In het magazine #trotsopdeboer, dat begin juni verscheen, werd de agrarische sector in Altena in het zonnetje gezet. Fan van het magazine én trots op de boer? De makers van het magazine zijn druk bezig met een #trotsopdeboer verjaardagskalender. Reserveren is nu al mogelijk.

De #trotsopdeboer verjaardagskalender laat op elke pagina een foto zien van een hardwerkende boer(in) uit de regio. Dat betekent twaalf keer genieten van een stijlvolle foto, aangevuld met informatie over de boerderij. Verjaardag vergeten? Dat gaat niet meer gebeuren met deze verjaardagskalender; deze is elke dag het bekijken waard. Een originele cadeau voor oma, vader, buurman, collega en het ideale eindejaarsgeschenk voor bedrijven - of koop hem gewoon lekker voor jezelf!

Ook trots op de boer?

Het is mogelijk om nu alvast een #trotsopdeboer verjaardagskalender te reserveren. Zodra de kalender beschikbaar is, ben je als eerste op de hoogte. De kalender is beschikbaar in twee formaten, A4 (210 x 297 mm) en A3 (297 x 420 mm). Uiteraard zijn de pagina’s makkelijk om te slaan, de kalender is uitgevoerd met wire-o inclusief ophanghaakje. Reserveren (vrijblijvend) kan via deze link of kom langs bij de #trotsopdeboer stand tijdens de Streekdagen.

Oproep: fotomodel worden?

Lijkt het jou leuk om fotomodel voor de #trotsopdeboer verjaardagskalender te zijn? De makers van de kalender zijn nog op zoek naar échte boeren en boerinnen. Een voor elke maand. Bij jouw foto komen je naam, locatie en type boerderij te staan. Meld je snel aan via deze link of kom langs bij de #trotsopdeboer stand tijdens de Streekdagen.