Erfgoedavond over verduurzaming op Fort Giessen

26 aug, 11:13

GIESSEN • De aftrap van Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden op woensdag 7 september op Fort Giessen. De avond staat in het teken van verduurzamen van monumenten. Een mooi voorbeeld daarvan is Fort Giessen zelf. Met de installatie van zonnepanelen, heatpipes en een warmtepomp wordt gebruik gemaakt van duurzame energie voor de instandhouding van het Fort.

Tijdens de avond op Fort Giessen toont Dick Nederveen, energiecoach bij stichting Duurzaam Stoer voorbeelden van het verduurzamen van monumentale panden. Hoe behoud je de cultuurhistorische waarde, terwijl het monument wel energiezuiniger wordt? En hoe breng je bijvoorbeeld zonnepanelen aan op een pand zonder afbreuk te doen aan het historisch stadsbeeld van bijvoorbeeld de vesting Woudrichem? Ook wordt uitleg gegeven over de duurzame installaties op Fort Giessen.

Wethouder Anneloes van Hunnik komt tijdens de erfgoedavond kennismaken en wordt bevraagd over het erfgoedbeleid in de gemeente Altena. Wat heeft de gemeente in het voorbije jaar gedaan voor het behoud van ons erfgoed en hoe gaat zij dat in de toekomst oppakken? En wat kan de gemeente betekenen bij het verduurzamen van het erfgoed in de streek?

De avond wordt gehouden op Fort Giessen, inloop vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.