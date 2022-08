Unieke afvalbakken bij De Put in Almkerk: graffiti maakt van afvalbakken blikvangers

25 aug, 16:55

Algemeen

ALMKERK • Op de parkeerplaats bij de Put in Almkerk staan sinds kort twee opvallende afvalbakken. Een bij en een klaproos van graffiti maken van de afvalbakken blikvangers.

De Put in Almkerk is een van de zogeheten hotspots, plekken in Altena waar veel zwerfafval ligt. In plaats van meer afvalbakken kiest de gemeente ervoor de afvalbakken meer te laten opvallen. Kunstenaar Diederick Bax uit Giessen heeft de bakken van mooie graffititekeningen voorzien. De gemeente houdt bij of de nieuwe afvalbakken zorgen voor minder zwerfval.

“Afval dat niet in de afvalbak belandt, vervuilt de natuur, zorgt voor ergernis en kost geld om op te ruimen. Op verschillende manieren proberen we dit als gemeente tegen te gaan. Deze afvalbakken bij de Put nodigen nu in ieder geval goed uit om er afval in te doen”, zegt wethouder Roland van Vugt.

Op andere locaties met veel zwerfafval wordt een andere aanpak gekozen. Dit doet de gemeente omdat de oorzaak van zwerfafval per locatie verschilt.

Op allerlei manieren gaat de gemeente zwerfafval in de openbare ruimte tegen. Door voldoende afvalbakken te plaatsen, die op tijd te legen en regelmatige de openbare ruimte schoon te maken. Ook zorgt de gemeente voor voorlichting en ondersteunt inwoners die vrijwillig zwerfafval opruimen.