Cursus over omgaan met een naaste met niet aangeboren hersenletsel

25 aug, 12:18

ALMKERK • Mantelzorgondersteuning van Trema Welzijn biedt in Altena een cursus aan over omgaan met een naaste met niet aangeboren hersenletsel. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.

De gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel, door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte of hersenbloeding, zijn vaak heel ingrijpend. Niet alleen voor de getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen. Als naaste wordt je geconfronteerd met de zichtbare, vaak lichamelijke beperkingen en onzichtbare gevolgen. Met onzichtbare gevolgen bedoelen we verandering in denken, gedrag of emotie. Maar hoe ga je hier als mantelzorger nou mee om? Welke impact heeft dit op het geven van mantelzorg?

De cursus van Trema Welzijn wordt gehouden op 8,15, 22 en 29 september. De terugkombijeenkomst is op 3 november. De cursus wordt gegeven in ’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Opgeven voor de cursus, waaraan maximaal tien mensen kunnen deelnemen, kan via mantelzorg@trema.org of door te bellen naar 0183-408444.