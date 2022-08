Veerboot tussen Sprang-Capelle en Dussen gestremd na aanvaring met binnenvaartschip

23 aug, 19:27

Algemeen 201 keer gelezen

DUSSEN • De veerboot tussen Sprang-Capelle en Dussen is vanmiddag rond 17.00 uur in botsing gekomen met een binnenvaartschip. De veerboot heeft daarbij schade opgelopen, waardoor het Capelse Veer tot nader bericht gestremd is.

Dat meldt Bergsche Maasveren, dat achter de veerdienst zit. Het is onduidelijk of en hoeveel schade het binnenvaartschip heeft opgelopen.