Altena vergoedt definitief niet de schade aan appartementencomplex in Veen

22 aug, 16:26

ALTENA • De schade die tijdens de laatste nieuwjaarsbranden ontstond aan appartementencomplex Van der Loostaete in Veen, wordt definitief niet vergoed door de gemeente Altena. Dat heeft men de bewoners laten weten. Hoewel de Vereniging van Eigenaren teleurgesteld is in het besluit, onderneemt men geen verdere juridische stappen tegen de gemeente.

Bij de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat staat een appartementencomplex dat jaarlijks veel hinder ondervindt van de autobranden. De schade bedroeg dit jaar volgens de bewoners bijna 21.000 euro. De Vereniging van Eigenaren (VvE) stelde de gemeente hiervoor aansprakelijk en vroeg in maart van dit jaar bij de gemeente om een compensatie van de geleden schade. Melior Verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente Altena, liet in juni in een brief echter weten niets uit te willen keren, omdat de gemeente volgens hen een beleid heeft gevoerd waarmee getracht is de overlast te beëindigen.

De VvE gaf aan van mening te zijn dat de argumenten waarmee de verzekeraar haar besluit onderbouwde en waarmee Altena instemde, zeer aanvechtbaar waren. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad vroegen de bewoners vervolgens om het besluit van de gemeente te herzien en hen wel te compenseren.

Besluit staat vast

De gemeente heeft nu echter aangegeven geen reden te zien om het eerdere besluit te heroverwegen, hoewel men begrijpt dat dit besluit teleurstellend is. ‘Op basis van het standpunt en het advies van de verzekeraar is er juridisch geen mogelijkheid voor de gemeente om tot vergoeding van particuliere schade over te gaan’, schrijft de gemeente Altena.

Geen verdere juridische stappen

VvE-voorzitter Bertus Waaijenberg geeft aan dat men niet voornemens is verdere juridische stappen te ondernemen. “Wat ons betreft is de claim hiermee afgesloten. We gaan niet een hele juridisch procedure, waarvan de uitkomst onzeker is, starten. We hopen wel dat het de nodige aandacht op deze manier gekregen heeft, ook naar de toekomst toe”, doelt Waaijenberg op de komende jaarwisseling. “We hopen dat de verantwoordelijken zich nu realiseren dat de omwonenden van het kruispunt veel schade hebben door de brandstichtingen. Voor de goede orde: niet alleen ons appartementencomplex heeft schade, maar meer omwonenden.”

Teleurgesteld in lokale politiek

Waaijenberg geeft ook aan enigszins teleurgesteld te zijn in de lokale politiek. “We hebben ons schrijven ook heel nadrukkelijk gericht aan de leden van de gemeenteraad, maar van die kant is het heel erg stil gebleven. Daar hadden we iets mee begrip en medeleven van verwacht. Ze hebben het kennelijk helemaal overgelaten aan het college.”