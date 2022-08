Vmbo Schans viert 40-jarig jubileum van Wim Kuijpers

22 aug, 15:39

Algemeen 97 keer gelezen

SLEEUWIJK • De start van het nieuwe schooljaar had op vmbo Schans uit Sleeuwijk een feestelijk tintje. Decaan en docent Beeldende Vorming Wim Kuijpers is dit jaar 40 jaar werkzaam in het onderwijs.

Wim begon op 16 augustus 1982, als leraar handvaardigheid, bij de christelijke school voor L.H.N.O. De Poort in Andel, de voorganger van Schans. Later werd De Poort een reguliere LBO/LHNO en verhuisde de school naar Sleeuwijk.

Het jubileum van Wim werd op de eerste schooldag gevierd met slingers in de school, een mooie toespraak van directeur Monique Branderhorst en een heerlijke taart.