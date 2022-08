In beeld: peloton van La Vuelta koerst door Altena

20 aug, 18:26

Algemeen 64 keer gelezen

ALTENA • Het peloton van La Vuelta koerste zaterdag van ’s Hertogenbosch naar Utrecht en kwam daarbij ook door de gemeente Altena.

De renners kwamen bij de Heusdensebrug Altena in, reden over de N267 langs Wijk en Aalburg, Veen en Andel. Bij de rotonde draaiden ze de N322 op langs Giessen, om bij de Wilhelminasluis in Andel de gemeente weer te verlaten.

Sam Bennett won de tweede etappe van La Vuelta, die 175,1 kilometer lang was.