Leesgroep Werkendam zoekt nieuwe deelnemers: discussies met diepgang

17 aug, 14:41

WERKENDAM • De leesgroep Werkendam, met deelnemers uit het Land van Heusden en Altena, komt al een aantal jaren bij elkaar om boeken te bespreken met als onderwerp geschiedenis. Door het afhaken van een aantal deelnemers is men op zoek naar nieuwe mensen voor uitbreiding van de huidige groep.

De leesgroep Werkendam bestaat op het ogenblik uit vier mensen. Men leest boeken over diverse onderwerpen uit de geschiedenis. Daarvoor maakt de groep jaarlijks een keuze uit de boekenlijst van de landelijke organisatie Senia, zie www.senia.nl/geschiedenis.

De boeken worden in de groep besproken aan de hand van ‘leeswijzers’ met discussievragen, waardoor de discussie diepgang krijgt. De leesgroep komt vier keer per jaar, in de avond, bij elkaar. De besprekingen vinden altijd plaats bij één van de leden thuis. De eerste bijeenkomst staat voor eind september gepland.

Het komend seizoen bespreekt de leesgroep onder andere boeken zoals ‘Erasmus: Dwarsdenker’ van Sandra Langereis, ‘Verborgen levens’ van Emily Hemelrijk en ‘De lijfarts van de koning’ van Catharina Th. Bakker.

Bij interesse om deel te nemen aan deze leesgroep, of wanneer men meer informatie wilt, kan er contact worden opgenomen met Grietje Zemering, de woordvoerder van de leesgroep, via e-mail g.zemering@solcon.nl. Men kan ook een keer aansluiten om te kijken wat de leesgroep doet en of men het leuk vindt om deelnemer te worden. Neem ook dan contact op met de woordvoerder van de leesgroep.