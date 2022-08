Ook zwembad Bijtelskil langer open deze week

11 aug, 14:57

Algemeen

SLEEUWIJK • Ook zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk heeft ruimere openingstijden deze week vanwege het warme weer.

Het zwembad berichtte eerder deze week dat het niet ging lukken vanwege personeelsgebrek om de openingstijden te verlengen. Achter de schermen is er hard gepuzzeld en nu is het toch gelukt. Donderdag is het zwembad open van 7.00 uur-20.00 uur (in de avond zijn er nog zwemlessen) en op vrijdag van 10.00 uur-20.00 uur.

Het team hoopt dat iedereen een extra duik komt nemen, of gezellig een dagje vertoeft bij het zwembad in Sleeuwijk. Zo wordt gemeld op de Facebook-pagina van het zwembad.