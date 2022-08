Topdrukte bij landbouwbedrijf vanwege droogte

11 aug, 10:38

Algemeen 206 keer gelezen

ALMKERK • Bij landbouwbedrijf Straver is het topdrukte door het beregenen van alle gewassen vanwege de droogte. In droge jaren bieden de kleigronden in Altena wel een voordeel ten opzichte van de zandgronden en Zeeland.

“We hebben hier kleigronden waar de gewassen het tijdens de droogte best goed volhouden. Daarnaast zijn wij in de gelukkige positie dat we kunnen beregenen met oppervlaktewater van goede kwaliteit. Het is echter een utopie dat je door middel van beregenen alle gewassen aan de groei kunt houden”, zo vertelt Ariaan Straver uit Almkerk.

Behalve de droogte zorgen deze zomer ook de hoge brandstofprijzen voor nadelige gevolgen. “Naast de droogte geven hoge temperaturen van 30 graden plus ook schade aan planten, ze verbranden als het ware.”

Wat de gevolgen van de droogte zijn en hoe groot de financiële schade is, blijft nog afwachten zo laat Straver weten. Naast extra kosten gaat het om minder opbrengst bij de oogst. “Wat je wel ziet is dat prijzen van bijvoorbeeld aardappelen en uien hierop reageren en stijgen. Door dreigende schaarste lopen prijzen op. Het is afwachten wat het financiële plaatje aan het eind van de rit zal zijn. Wel geeft het beregenen een berg extra werk wat veel vergt van iedereen.”