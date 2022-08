Een feest van verbinding in Oudendijk

11 aug, 07:43

Algemeen 271 keer gelezen

OUDENDIJK • Eens in de vijf jaar barst er een groot feest los in Oudendijk. De feestweek wordt sinds 1992 georganiseerd en dit jaar is het weer zover: van vrijdag 19 t/m zaterdag 27 augustus vieren de vijf buurtverenigingen gezamenlijk feest onder de vlag van de Oranjevereniging Wilhelmina Oudendijk. Een feest van verbinding.



De Oranjevereniging Wilhelmina Oudendijk, die dit jaar de 95e verjaardag viert, is er klaar voor: na een onrustige periode zijn zij blij om de Feestweek Oudendijk te mogen én kunnen vieren. Lianna Kolff, penningmeester, en Jessica van der Stok, secretaris, lichten graag een tipje van de sluiter op van de festiviteiten.



Lianna: “We zijn er trots op dat alle activiteiten weer geheel gratis te bezoeken zijn. Dat is best uniek in de streek.” Hoe krijgt de vereniging dat voor elkaar? Lianna: “Als lid van de vereniging betaal je voor je lidmaatschap, dat is tien euro per jaar. Het geld gaat in een potje. Daarvan worden alle activiteiten betaald. Zo kunnen we elk jaar Koningsdag vieren en elke vijf jaar Bevrijdingsdag en deze feestweek. We doen het zonder sponsors; af en toe wordt een buurtvereniging wel geholpen met goederen, maar dat regelen de buurten allemaal zelf. Een buurtvereniging vraagt soms wel, soms niet contributie. De inkomsten komen uit drank en eten tijdens de festiviteiten.”



Vijf buurtverenigingen

In Oudendijk zijn vijf buurtverenigingen actief: ‘t Vinkennestje, Oranjedorp, ‘t Centrum, Driesprong en ‘t Lage Eind. Elke buurt krijgt de gelegenheid om in de eigen buurt feestelijke activiteiten te organiseren, gebaseerd op het door hen gekozen onderwerp.



Jessica: “Er wordt eerlijk geloot wie welke avond krijgt. En als het onderwerp overlap heeft, dan komen we er onderling wel uit. Er is altijd heel veel saamhorigheid, het gaat heel gemoedelijk.”



De hele week wordt de buurt vanaf 19:00 uur autovrij en kan die avond het themafeest op de desbetreffende locatie plaatsvinden, zoals Onderwater, Denkend aan Holland of Country & Western. De aftrap is op vrijdagavond 19 augustus in het OVO. De laatste avond, zaterdag 27 augustus, is traditioneel het feest van de Oranjevereniging.



Lianna: “Dan is iedereen aanwezig. Ik schat zo’n 800 tot 1.000 man, vanuit Oudendijk en daarbuiten. Het is echt voor elkaar en met elkaar, dan is iedereen vrij. Die avond is niemand aan het werk.” Jessica vult aan: “In het voorprogramma treedt dan ook een band op met een bandlid uit Oudendijk. Dat vinden we dan weer extra leuk.”



Gezelligheid

Vanwege het gezamenlijk optrekken hoeft er maar één vergunning te worden aangevraagd. Dat scheelt een hoop gedoe. Alles gaat in goede harmonie. Is er onderling niet een beetje concurrentie; wie organiseert het leukste feest?



Jessica: “Nee, we gunnen het elkaar. Het draait echt om de gezelligheid, elkaar leren kennen. De meeste mensen wonen hier al heel lang; ik ben zelf net vijf jaar geleden hier komen wonen en heb dus één feest mee mogen maken als bezoeker. Nu ben ik al weken druk bezig met de voorbereidingen voor het versieren van het huis.”



Eén van de kenmerkende elementen van de feestweek is namelijk de versierde huizen. Lianna: “Vanaf de 14e augustus wordt de straatversiering en straatverlichting neergezet. Het wordt steeds leuker om over de Oudendijk te fietsen.”



De jury die de versieringen moet beoordelen is onafhankelijk. Daar kunnen de dames niets over verklappen. Nog zo’n spelelement is het ontwikkelen van een filmposter: elke buurtvereniging moet een filmposter namaken en act doen – dit jaar Flodder of Dokter Tinus. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige hilariteit. Ook de filmposters worden beoordeeld door een jury. De prijs? “Eeuwige roem”, lacht Lianna.



Waarom zijn Lianna en Jessica eigenlijk betrokken bij de organisatie? “Ik ben hier getogen”, vertelt Lianna. “Mijn vader zit al heel lang in het bestuur en is voorzitter. Ik weet niet anders dan dat ik als kind op de feestweek was en ik vind het belangrijk dat het blijft bestaan. En ik vind ook dat je allemaal iets moet doen voor de maatschappij, zoiets organiseert zich niet vanzelf.”



Jessica vult aan: “Het leeft hier wel echt gigantisch. Dat maakt het heel speciaal.”



Er is een heus programmaboekje verschenen, met alle ins en outs van de feestweek. Het boekje is verkrijgbaar bij Brasserie Zus, Gewoon Ploon, VVV, de Boons, Lukoil en in Sleeuwijk bij Albert Heijn. Of kijk op de Facebookpagina van de Oranjevereniging.