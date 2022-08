Stuk grasveld gaat in vlammen op in Werkendam

9 aug, 14:52

WERKENDAM - De brandweer moest in actie komen op de Werkensedijk in Werkendam. Daar was op dinsdagmiddag 9 augustus om 13.45 uur brand ontstaan op de dijk.

Een flink stuk grasveld is in vlammen opgegaan. De brandweer wist het vuur snel te blussen in het droge gras, maar het merendeel is afgebrand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend.