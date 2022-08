Mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwendijk zoekt leden

11 aug, 09:28

Nieuwendijk • Het mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwendijk start op 18 augustus weer met de repetities. Het koor is op weg naar haar 100-jarig bestaan op 22 september.

Mannen die graag zingen zijn van harte uitgenodigd om het koor te komen versterken en om dit jubileum mee te vieren. De opening van het jaar is op donderdag 18 augustus om 19.30 uur in Dorpshuis Tavenu, Singel 16a te Nieuwendijk. Het koor staat onder leiding van Johan den Hoedt.

Op 24 september a.s. staat een Jubileumconcert in de Geref. Kerk te Nieuwendijk op de planning.

Voor inlichtingen is de secretaris telefonisch bereikbaar via 06-24923515. Of kom 18 augustus naar Tavenu.