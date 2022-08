Wielercafé voor start La Vuelta

8 aug, 14:09

Algemeen 134 keer gelezen

SLEEUWIJK • La Vuelta (Ronde van Spanje) start op vrijdag 19 augustus in Utrecht met een tijdrit. Een dag later volgt een rit in lijn, met start in Den Bosch en finish in Utrecht. Deze tweede etappe komt voor een deel door de gemeente Altena. Voor Obisk, fietsspeciaalzaak in Sleeuwijk, reden om een dag voor de start van de Vuelta een wielercafé te organiseren.

Dino Tolhoek haalde zijn eerdere plannen van 2020 uit de la. Via de Sportraad Altena gingen de wielen rollen. De gemeente doneert wat uit een speciaal potje. Het netwerk van Dino Tolhoek deed de rest. Zo kwamen de namen van Karsten Kroon en Fabio Jakobsen bovendrijven en was het wielercafé in Sleeuwijk geboren. Een evenement voor de echte wielerliefhebber.

In de fraaie Obisk-showroom van Dino Tolhoek aan De Hoogjens in Sleeuwijk, worden op donderdag 18 augustus maximaal honderd geïnteresseerden in het wielercafé door Eurosport-commentator Karsten Kroon bijgepraat over de wielersport in het algemeen en de Vuelta in het bijzonder. Gastheer is Michel Tolhoek, op de door Obisk (Dino Tolhoek), Jan Groeneveld (organisatie van de Omloop van de Biesbosch) en de gemeente Altena mogelijk gemaakte unieke wieleravond. Wellicht is ook ’s werelds snelste sprinter in het wielercafé van de partij.



Klimmersalarm

De ‘Gran Salida’ van de Vuelta van 2020 was toen al in Utrecht gepland, maar COVID-19 stak een stok in de spaken. Gelukkig komt er een herkansing. Na drie etappes in Nederland vervolgt de Ronde van Spanje in Baskenland. Vooral in de weekenden is het klimmersalarm. In het tweede weekeinde, op steile Asturische flanken, in het derde weekeinde met lange en afmattende monsterklimmen in het diepe Zuiden.

De Vuelta start dus op vrijdag 19 augustus en finisht op zondag 11 september in Madrid. “Destijds hadden wij ook plannen om iets in ons gebied te organiseren rond de start van de Vuelta”, vertelt Dino Tolhoek. “Wij hadden in dat weekeinde een toertocht gepland. Maar goed, corona haalde overal een streep door. Nu gaat het dan toch gebeuren.”

Het initiatief voor het wielercafé kwam eigenlijk een maand of drie geleden van voormalig schaatser Jochem Uithoven. Hij had al een plannetje om in Breda iets te organiseren. “Wij kwamen in contact en hebben al enige ervaring in het opzetten van een wielercafé. Wij hadden hier in Obisk al eens Bart Voskamp (2019) en in 2021 de huidige NOS-analist Stef Clement. Dat was meer gericht op onze klanten. Het werden leuke en gezellige avonden. Bart vertelde het een en ander over de Vuelta en Stef ging wat dieper in op de Tour de France.”



Zoetemelk

De avond in het wielercafé zal in drie blokken worden opgesplitst. Nederlands recordhouder Karsten Kroon - hij reed de Vuelta zelf zevenmaal - gaat in op de historie van de Vuelta, die in 1935 voor het eerst werd gereden en nu na de Tour de France samen met de Giro d’Italia tot de grootste wielerronden ter wereld wordt gerekend. Twee Nederlanders, Jan Janssen (1967) en Joop Zoetemelk (1979), zijn de enigen die de Vuelta a España namens Nederland op hun naam schreven. Kroon gaat in op de huidige situatie van het wielrennen. Tijdens de twee pauzes is er ruimte voor muziek. Professioneel licht en geluid zijn uiteraard geregeld.

“Wij proberen het geheel wel een beetje leuk aan te kleden. Er is livemuziek en een hapje en een drankje maken het gebeuren nog gezelliger.”



Plannetje

Tolhoek loopt nog rond met een plannetje om met een groep renners het Vuelta-peloton bij de ‘Heusdensebrug’ op te vangen en de renners dan, na hun rit langs Giessen, over de sluis bij Andel, via Well en Kerkwijk, bij Gameren of Zaltbommel weer op te vangen.

Dino Tolhoek (49) was in de begin jaren negentig amateurwielrenner en kwam bij toeval in het wielervak terecht. Hij schreef een bedrijfsplan voor Van Tuijl (Bruchem) dat zich vervolgens weer oprichtte. Om een lang verhaal kort te houden: in 2002 is Tolhoek Obisk gestart en bewijst dat een wielerspeciaalzaak, zeker met de opkomst van de e-bikes, bestaansrecht heeft. De business van racefietsen ligt al even op zijn kont vanwege het gebrek aan onderdelen, zoals tandwielen en kettingen.



Aanmelden voor Wielercafé

Wie geïnteresseerd is om in het wielercafé aanwezig te zijn op donderdag 18 augustus in de Obisk-showroom aan de Hoogjens in Sleeuwijk, kan een mail sturen naar wielercafealtena@gmail.com. Vol is vol. De aanvang is om 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur.





Door Wout Pluijmert