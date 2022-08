Activiteitenkalender Stichting Welzijn Pro Seniore beschikbaar

ALTENA • Welzijn Pro Seniore heeft voor seizoen 2022-2023 weer een actuele activiteitenkalender gemaakt voor de ouderen in de kernen Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen en Wijk en Aalburg.

De kalender is online terug te vinden op de website st-welzijnproseniore.nl.

Een papieren versie ontvangen is ook mogelijk. Bel of mail naar Heleen van der Hulst, tel. 06-30279852 of e-mail: heleenvanderhulst@st-welzijnproseniore.nl.