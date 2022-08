Waarschuwing voor blauwalg

8 aug, 10:09

Algemeen 671 keer gelezen

ALTENA • Zwemmen in natuurwater is uitnodigend, zeker met een op handen zijnde hittegolf. Er is echter een waarschuwing uitgegaan voor blauwalg op sommige zwemlocaties.

In de Maas komt blauwalg voor. Waterschap Rivierenland vult sloten en vaarten in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena aan met dit water. Dit doet het waterschap omdat ze anders droogvallen. Het waterschap adviseert om in de Maas contact met oppervlaktewater (pootje baden, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden.

In de Afgedamde Maas is op verschillende plaatsen blauwalg geconstateerd of een vermoeden van blauwalg. Dit geldt in ieder geval voor de volgende zwemwateren: strand bij Rijswijk, strand bij Andel, badstrand Veen, strand bij de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg.

Blauwalg kan huidirritatie tot gevolg hebben en maag-/darmklachten. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom ten strengste afgeraden. Bij alle officiële zwemwaterlocaties wordt regelmatig de kwaliteit van het water gemeten. Via de blauwe informatieborden bij die locaties en op zwemwater.nl, of de zwemwaterapp kunnen zwemmers zien of ze veilig kunnen zwemmen.