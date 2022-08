Motorcross Almkerk keert terug

3 aug

ALMKERK • Het geluid van crossmotoren keert terug in Almkerk. Op de derde zaterdag van september, namelijk zaterdag 17 september, wordt Motorcross Almkerk weer gehouden, compleet met alles wat de liefhebber gewend was.

“Spektakel, vertier, muziek, eten en bier. We gaan er als organisatie weer tegenaan om er een mooie dag van te maken”, aldus de Facebookpagina van de organisatie, Crossteam Almkerk in samenwerking met de WBMC.

Dankbaarheid richting sponsoren

Al sinds 2003 wordt de bij velen bekende motorcross van Almkerk georganiseerd. Dit kan alleen met behulp van financiële ondersteuning van sponsors en donateurs. “We hebben in 2018 en 2019 heel mooi gedraaid en buiten dat we ook toen hebben kunnen doneren aan een goed doel, is er dit jaar de mogelijkheid om de rollen eens om te draaien! De wereld is in korte tijd flink veranderd en de kosten zijn voor een ieder gestegen. Om onze dankbaarheid aan alle sponsoren te tonen zullen we de sponsordoeken van 2019 opnieuw ophangen zonder bijdrage te vragen van uw zijde. Vrije bijdragen zijn uiteraard welkom en bij de sponsoren waarbij we praktische zaken lenen of gebruiken zullen we dat in overleg doen.”

West Brabant Cup

Het eendaagse motorevent wordt gehouden op het terrein naast Iveco Schouten, aan de Almweg. De motorcrosswedstrijd telt mee voor de West Brabant Cup, met als extra de streekrijdersklasse. Deze dag start om 08:30 en duurt tot 22:00 uur. Inschrijven voor de wedstrijd kan via de website WBMC.nl.