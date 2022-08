Vernielingen schoolmoestuin Eethen

3 aug, 13:29

Algemeen 316 keer gelezen

EETHEN • De schoolmoestuin in Eethen, die in mei werd geopend, maakt melding van vernielingen: “Mooie vruchten en groenten die zomaar worden geplukt en weggegooid...”

Kinderen van de Prins Willen Alexander basisschool hebben op de schoolmoestuin ieder hun eigen stukje grond, waar ze samen met buurtbewoners kunnen leren waar het eten op hun bord eigenlijk vandaan komt. De kinderen krijgen zo iets mee over natuur en duurzaamheid, gezonde voeding, het klimaat en hoe je goed voor je grond kunt zorgen. Wekelijks komt de klas in de schoolmoestuin, als onderdeel in het lesprogramma van de school.



De school liet eerder weten: “Samen maken we de seizoenen heel bewust mee, met de handen in de grond en de vogels boven onze hoofden begonnen we ieder met een kaal stukje eigen grond en zien we hoe dat volgroeit in een jaar tijd. De kinderen doen alles zelf, van zaaien tot wieden tot oogsten en alles wat er verder bij komt kijken om een tuin te onderhouden.”



Enthousiaste vrijwilligers helpen mee; de vernielingen in de schoolmoestuin zijn dus extra verdrietig voor alle deelnemers. “Helpt u mee met een oogje in het zeil houden?”