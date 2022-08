Fotowedstrijd van de Oude Hollandse Waterlinie

1 aug, 11:37

REGIO • Het is 350 jaar geleden dat de Oude Hollandse Waterlinie succesvol werd ingezet tegen aanvallen van onder meer de Fransen. Dit jubileum wordt gevierd met allerlei evenementen en activiteiten langs de linie. Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert in dit bijzondere jaar ook weer een fotowedstrijd.

Deze oudste en belangrijke waterlinie leent zich door haar ligging fantastisch voor allerlei vormen van recreatie zoals wandelen, fietsen en varen. Daarbij kun je in de gezellige centra van de vele fraaie vestingstadjes in onze linie heerlijk op een terrasje verpozen. Daarom is er voor het thema ‘Recreëren in de Oude Hollandse Waterlinie’ gekozen.

Het is een voorwaarde dat de foto is genomen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie, van het Muiderslot in Muiden tot aan Slot Loevestein bij Gorinchem. Het gebied staat exact aangegeven op de website www.oudehollandsewaterlinie.nl.

De ingezonden foto’s mogen niet ouder zijn dan twee jaar en verder is het van belang dat de digitale foto’s minimaal 1,5 MB groot zijn.

Er zijn mooie geldprijzen te winnen; de eerste prijs is 150 euro. Daarnaast is er ook nog een tweede prijs van 100 euro en derde prijs van 50 euro . Insturen kan tot 1 oktober. Er mogen maximaal drie (digitale) foto’s ingestuurd worden per persoon. Dit kan per e-mail naar: contact@ohwl.nl.

De info en voorwaarden staan op www.oudehollandsewaterlinie.nl/fotowedstrijd2022.