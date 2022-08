Artikel 12-klacht van slachtoffers tegen besluit tot niet vervolgen Gomarusschool in Gorinchem

1 aug, 11:31

GORINCHEM • Twee ex-scholieren van de Gomarus Scholengemeenschap hebben samen met advocaat Jan-Hein van Dijk een artikel 12-klacht ingediend tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om deze school niet te vervolgen.

Het OM stelde vast dat er wel strafbare feiten zijn gepleegd jegens lesbische en homoseksuele scholieren, maar zag op 15 juni 2022 af van vervolging van de Gomarus, omdat de school haar beleid inmiddels zou hebben aangepast.

Gedwongen

In de periode 2012-2017 dwong de reformatorische Gomarusschool leerlingen om uit de kast te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daarvoor nog niet klaar waren. Ze werden zelfs opgesloten in een schoollokaal. Ook gebruikte de school een lesmethode waarin homoseksualiteit wordt afgewezen.

In 2021 zijn verschillende aangiftes gedaan van discriminatie en dwang, gepleegd door de schoolleiding. Op 15 juni 2022 maakte het OM bekend dat de school zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar dat er niet zal worden vervolgd omdat de school inmiddels nieuw beleid voert.

Na de bekendmaking van deze beslissing reageerde de Gomarus Scholengemeenschap als volgt: ‘Naar onze mening hebben er geen strafbare feiten plaatsgevonden. Medewerkers hebben altijd het belang van de leerling voor ogen, in 2016 en ook nu.’

Diep geraakt

Deze woorden raakten de slachtoffers Mace de With en Marijn Baggerman diep: “Het feit dat de Gomarus zegt dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden doet ons wederom enorm veel pijn. Volgens het OM hebben er wel degelijk strafbare feiten plaatsgevonden en wij zijn blij met die erkenning. Wij hebben nu absoluut niet het gevoel dat de Gomarus ervan geleerd heeft of verantwoordelijkheid neemt. Daarom willen we dat het OM alsnog vervolging instelt.”

COC Nederland staat achter de artikel 12-klacht van de slachtoffers en heeft zich als partij gevoegd. In een reactie liet de belangenorganisatie eerder weten het ‘belachelijk’ te vinden dat het OM niet tot vervolging overgaat.

Onbegrijpelijk

“Het is onbegrijpelijk dat het OM wel strafbare feiten constateert, maar niet overgaat tot vervolging. Zeker nu de school niets van de zaak lijkt te hebben geleerd. Het OM laat deze leerlingen in de kou staan. Het is belangrijk dat er alsnog vervolgd wordt en dat ook voor andere scholen duidelijk is: wat er op Gomarus gebeurde, is onacceptabel”, aldus COC Nederland.

Advocaat Jan-Hein van Dijk (Van Van Dijk Van der Meer Advocaten, te Haarlem), staat de slachtoffers bij in deze beklagprocedure: “De leerlingen zijn jarenlang gediscrimineerd en weggezet door de Gomarus en voelen zich niet gehoord. Wij vinden dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak bestaat om de Gormarus wel te vervolgen. Dwang, opsluiting en discriminatie van kwetsbare leerlingen raakt het hart van het onderwijssysteem. Samen met hen ga ik mijn best doen om het gerechtshof te overtuigen dat het OM de school alsnog moet vervolgen.”

Tikkie voor Leon

De artikel 12 procedure van de oud-leerlingen wordt mede mogelijk gemaakt door de actie Tikkie voor Leon van Leon Houtzager. Houtzager deed vorig jaar aangifte tegen een dominee in Krimpen aan den IJssel die opriep om homo’s ‘uit te bannen’. Toen het OM ook daar besloot om niet te vervolgen spande Houtzager, op dit moment vicevoorzitter en secretaris bij COC Rotterdam, een artikel 12 procedure aan. Van het geld dat over is van de crowdfundingsactie die hij daarvoor startte, wordt nu de zaak van de ex-leerlingen bekostigd.

“Van de crowdfundingactie ‘Tikkie van Leon’, waarin Tim Hofman van het programma BOOS mij heeft geholpen om 21.000 euro op te halen voor belangenbehartiging door advocaat Gerard Spong, had ik nog een substantieel bedrag over. Ik heb altijd gezegd dat dit geld ten goede moet komen aan LHBTI-acceptatie in de ‘bible belt’. Deze zaak rondom de Gomarus raakt mij in het hart en is in een aantal opzichten heel vergelijkbaar met mijn zaak. Voor mij daarom geen twijfel dat zij dezelfde steun verdienen die ik heb gehad. Ik wens de slachtoffers en advocaat Jan-Hein van Dijk veel sterkte en succes toe en hoop dat hun actie slaagt,” aldus Houtzager.

De advocaat-generaal en het Gerechtshof Den Haag hebben besloten om deze artikel 12-klacht met spoed te behandelen. De zitting vindt plaats op woensdag 24 augustus 2022 en is niet openbaar voor het publiek. Volgens advocaat Van Dijk komt een spoedbehandeling als deze zelden voor: “Dit is een indicatie dat het gerechtshof deze gevoelige kwestie serieus oppakt.”