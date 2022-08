Speciaal bier, wielerronde, hardloopronde én feestelijke verlichting tijdens Giessense Mèrt

31 jul, 12:10

Algemeen 872 keer gelezen

GIESSEN • Zoals het er nu naar uitziet, kan op 8, 9 en 10 september de 55e editie van de Giessense Mèrt zonder beperkingen doorgaan. En dus heeft de organisatie van de jaarmarkt weer een zeer gevarieerd programma opgesteld, met voor ieder wat wils.

Donderdag 8 september wordt de jaarmarkt van Giessen in Sporthal De Jager geopend, met een optreden van Break Squad uit Gorinchem. Na zes jaar keert ook de verlichting weer terug in de Giessense straten. Normaliter worden de straten en tuinen om de vijf jaar verlicht in de week van de jaarmarkt, maar vorig jaar werd besloten om dit een jaartje op te schuiven. Het thema voor de verlichting is dit jaar ‘tv-programma’s’. Veel buurtverenigingen zijn al maanden bezig met de voorbereiding. Op woensdagavond zal de jury de verlichting beoordelen, waarna de prijsuitreiking op donderdagavond in de feesttent plaatsvindt.

De hardloopronde voor de jeugd en senioren, die al jaren georganiseerd wordt door de Altena Road Runners, vindt ook op donderdagavond plaats. Het circuit maakt dit jaar deel uit van het Blankers en Van Vark Altena Road Circuit. Deelnemen kan uitsluitend door inschrijving via www.inschrijven.nl.

Patrick Smit

Op vrijdagmiddag komt BMX’er Patrick Smit naar Giessen. Smit zal diverse demonstraties geven. Ook hierna blijft men in de wielersferen, met de Ronde van Giessen die op vrijdagavond verreden wordt. Uiteraard is er op vrijdag en zaterdag weer een braderie, waar voor ieder wat wils te vinden is. Bovendien kan men zich op donderdag, vrijdag én zaterdag vermaken op de kermis en in de feesttent. Zaterdagmorgen zal de welbekende rommelmarkt met overtollige spullen weer terugkeren in Giessen en op zaterdagmiddag komt ‘Nautilus de muziekkunstenaar’ de sfeer verhogen op de braderie.

Speciaal bier

Voor de Giessense Mèrt is er ook een speciaal bier gebrouwen door de Gebalde Vuist uit Hank. Het betreft een blond bier, met een alcoholpercentage van acht procent. Dit heerlijk gebrouwen bier is te koop tijdens de jaarmarkt. Een vierpack, van viermaal 33 centiliter, kost 14,00 euro. Een fles van 75 centiliter is te koop voor 7,50 euro. Bestellen kan ook via a.kant@jaarmarkt-giessen.