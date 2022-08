Gemeente Altena wil CO2-voetafdruk verkleinen, maar stootte vorig jaar meer uit dan in 2020

ALTENA • Sinds 2019 monitort gemeente Altena de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, met als doel om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Na een CO2-reductie in 2020, ziet men in de cijfers over 2021 een toename.

In 2020 stootte de gemeentelijke organisatie in totaal 825,8 ton CO2 uit, terwijl dit in 2021 steeg naar 861,9 ton CO2. Wel is de uitstoot aanzienlijk minder dan in 2019, toen men in totaal 1076,2 ton CO2 uitstootte. ‘Waarschijnlijk heeft het te maken met één van onze samenwerkingspartners, die grijze stroom inkoopt in plaats van groene’, verklaart de gemeente de stijging van vorig jaar.

Men streeft naar zo’n 9 procent reductie per jaar. In 2024 wil de gemeente 45 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019.