Tussentijds rapport over windturbines Avelingen: geluidsoverlast lijkt mee te vallen

29 jul, 16:25

ALTENA • Onderzoekers van Bosch & Van Rijn hebben een tussentijds rapport gepubliceerd over de mogelijke komst van windturbines bij Avelingen, om inwoners, bedrijven en andere betrokkenen een eerste inkijk te geven in de lopende onderzoeken. Hoewel het tussentijdse rapport nog veel open eindjes heeft, worden er een aantal interessante voorlopige conclusies getrokken.

Bosch & Van Rijn onderzoekt voor Rijkswaterstaat of het mogelijk is om windturbines nabij Avelingen te plaatsen. In het voorlopige rapport dat gepubliceerd is rekenen de onderzoekers met drie verschillende scenario’s, waarbij rekening wordt gehouden met windturbines met een tiphoogte van 188 meter (klein), 229 meter (middel) en 260 meter (groot).

Een opvallende voorlopige conclusie uit het gepubliceerde tussentijdse rapport, is dat alle opstellingsvarianten momenteel niet voldoen aan de regels die gesteld zijn voor de plaatsing van windturbines langs vaarwegen. Met andere woorden: de winturbines bij Avelingen staan in alle gevallen te dicht langs de vaarweg. Afwijken van deze afstand is mogelijk, mits goed onderbouwd. Rijkswaterstaat voert daarom aanvullend onderzoek uit en kijkt of de veiligheid van de scheepvaart daadwerkelijk in gevaar komt. Met name de gevolgen van een ongeval met een schip met gevaarlijke stoffen wordt onderzocht. ‘De lage vervoersaantallen van deze schepen doen echter vermoeden dat de risicotoevoeging bij deze schepen door plaatsing van de windturbines niet tot overschrijding van de normen op de transportroute zal leiden’, aldus de onderzoekers. ‘Aanvullend onderzoek dient dat te bevestigen.’ Voor vervoer van personen en goederen over de weg wordt wel voldaan aan de richtlijnen.

Over geluidsoverlast lijken de omwonenden zich in geen van de drie scenario’s zorgen te hoeven maken. De onderzoekers concluderen dat aan zowel de huidige Nederlandse regels (47 decibel) als aan de Europese regels (45 decibel) in de meeste gevallen kan worden voldaan. Wanneer wordt gekozen voor de middelgrote variant van de windturbines, wordt bij slechts één huis het maximale geluidsniveau van 47 decibel overschreden.

Wat betreft het laagfrequent geluid krijgen enkele woningen, op de Nieuwe Wolpherensedijk in Gorinchem en het Kerkeinde in Sleeuwijk, mogelijk te maken met laagfrequent geluid van maximaal 20 decibel. Dit is ook norm voor laagfrequent geluid die in Denemarken wordt gehanteerd. ‘Volgens de norm levert deze belasting dan geen gezondheidsschade en/of ernstige hinder op’, schrijven de onderzoekers. De laagfrequente geluidswaarde van 20 decibel wordt bij de huizen alleen ‘gehaald’ wanneer er gekozen wordt voor de middelgrote windturbines.

Omwonenden maken zich wel terecht zorgen over slagschaduw, blijkt uit het rapport. Volgens de onderzoekers kan hinder echter voorkomen worden door een automatische stilstandvoorziening aan te brengen, ‘zonder dat de daarmee gepaard gaande opbrengstderving de uitvoerbaarheid van een windpark in gevaar brengt’. Wanneer men ook slagschaduw wil voorkomen op bedrijventerreinen tijdens kantooruren neemt de opbrengstderving door stilstand echter fors toe, schrijven de onderzoekers. In dat geval zouden de windturbines tussen de 515 en 638 uur per jaar stil moeten staan, wat neerkomt op 1,07 tot 1,55 procent van de draaiuren.

De onderzoeksrapporten worden na de zomer definitief afgerond. Zodra de definitieve onderzoeksrapporten vastgesteld zijn, worden deze gepubliceerd op de website van de gemeente Gorinchem.