Opruiming van tweedehands boeken in het atrium van Wijkestein

28 jul, 11:11

WIJK EN AALBURG • In het atrium van Wijkestein, Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg, is er op woensdag 10 augustus een mega-opruiming van tweedehands boeken. Alle boeken worden verkocht voor 0,50 euro per stuk.

De boekenverkoop wordt gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Naast de tweedehands boeken worden en er ook handwerkspullen en kaarten verkocht en kan men bij Huts-Spot koffie met iets lekkers kopen.

Mensen die nog boeken hebben die over zijn en waar ze niets meer mee doen, kunnen deze inleveren bij de receptie van Wijkestein. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Bert Noorloos via 0416-698400 of door te mailen naar b.noorloos@maaswaarsden.nl.