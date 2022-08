Onderzoek naar ‘knakaal’ langs rivieren: flink aantal vrijwilligers gezocht

25 jul, 15:12

ALTENA • Regelmatig spoelen er aan de oevers van de Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede geknakte alen (palingen) en andere vissoorten aan. De precieze oorzaak is vooralsnog onduidelijk. De dieren kunnen terecht gekomen zijn in scheepsschroeven, waterkrachtcentrales of gemalen. Om de omvang hiervan op de bedreigde aalpopulatie in beeld te brengen zijn RAVON en Sportvisserij Nederland een onderzoek gestart.

Voor het onderzoek worden de komende jaren vissen op strandjes langs de Nederlandse rivieren geteld. Een uniek project dat vanwege haar omvang een flink aantal vrijwilligers zoekt en daarbij kan iedereen helpen. Als vrijwilliger trek je erop uit om te struinen langs rivierstrandjes, bij jou in de buurt of verder weg. Je inventariseert de strandjes op aangespoelde vissen. Heb je er eentje gevonden? Dan vragen RAVON en Sportvisserij Nederland je de lengte en het gewicht te noteren, de vis te fotograferen en een vin-knipje te nemen. Al deze gegevens moeten op een online portaal ingevuld worden.

Als vrijwilliger draag je een steentje bij aan het onderzoek waarmee RAVON en Sportvisserij Nederland onnodige sterfte van vissen in kaart brengen en proberen te achterhalen wat erachter zit. Om op de hoogte te blijven van het onderzoek krijgen vrijwilligers geregeld een online update.

Als vrijwilliger heb je een strandkit nodig (die krijg je opgestuurd bij je aanmelding), een camera of smartphone voor het maken van foto’s en motivatie om geregeld te gaan struinen op strandjes.

Via het aanmeldformulier op de website van RAVON kan je jezelf opgeven als vrijwilliger. Na je aanmelding zal de vrijwilligerscoördinator contact met je opnemen. Samen wordt er gekeken welke stranden bij jou in de buurt onderzocht kunnen worden. Je krijgt een welkomstpakket opgestuurd en voldoende informatie om zelfstandig op pad te kunnen.