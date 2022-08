IJsclub De IJsvrienden uit Wijk en Aalburg medeorganisator van finale marathonskeelercompetitie

25 jul, 14:03

WIJK EN AALBURG/POEDEROIJEN • IJsclub De IJsvrienden is zaterdag 6 augustus medeorganisator van de finale om de marathonskeelercompetitie (Reggeborgh Marathon Inline Cup). De IJsvrienden organiseren het samen met River Skate Team uit Zuilichem.

De gehele landelijke skate- en skeelertop strijkt in Poederoijen neer. De finale zou aanvankelijk in Otterlo plaatsvinden, maar om organisatorische redenen moest een andere locatie gezocht worden. Op verzoek van de KNSB staken vervolgens River Skate Team en ijsclub De IJsvrienden in Wijk en Aalburg de koppen bij elkaar en tekenen nu voor de organisatie van het slotevenement.

De start en finish in Poederoijen liggen aan de Karel van Gelreweg. Het parcours is 1485 meter lang. Het skeelerevenement begint om 16.00 uur. Dan mogen eerst de kinderen van alle basisscholen uit de regio hun krachten meten. Om 17.00 uur beginnen de dames met onder meer de streekrijdsters Elsemieke van Maaren (Zuilichem) en Daniëlle van Zanten (Brakel), alsmede klassementsleidster Marijke Groenewoud aan hun 42 kilometer. Om 18.30 uur valt het startschot voor de heren met aan de start streekgenoot Jordy Harink (Zaltbommel).