Klep Merwedebrug gaat niet naar beneden: A27 in beide richtingen afgesloten

9 minuten geleden

ALTENA • De klep van de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem ging dinsdagmiddag enige tijd niet naar beneden. De snelweg was daarom in beide richtingen dicht.

Rijkswaterstaat leidde het verkeer richting het noorden om via de A59, A16 en A15. Richting het zuiden gaat het via de A15, A2 en A59. Rond 13.45 uur was nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd zou zijn.