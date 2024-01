Voorlopig laatste inzet SOS DroneTeam in zoektocht naar vermiste Yoran (16)

49 minuten geleden

112 233 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Het SOS DroneTeam heeft deze week met behulp van drones gezocht naar de vermiste Yoran Krol (16) uit Sleeuwijk. Er werd onder meer gevlogen boven de Merwede bij Gorinchem en Hardinxveld. Het is voorlopig de laatste inzet van het team voor Yoran.

“Wij stoppen voorlopig met zoeken als team. We gaan weer zoeken zodra er nieuwe aanwijzingen zijn of op aanvraag van Staatsbosbeheer, politie of CPV”, zo laat Pave Verbeek namens het team weten.

Meermaals ingezet

In de afgelopen periode werd het team meermaals ingezet voor de vermiste jongen. Met meerdere dronepiloten is uitgebreid gezocht in de omgeving. De laatste zoektocht werd gedaan in samenwerking met de Meldkamer Midden-Nederland en Staatsbosbeheer.

“Wij willen iedereen bedanken die heeft meegezocht naar Yoran. Jullie bijdrage aan deze zoektocht heeft veel gebied in kaart gebracht en we kunnen veel uitsluiten”, aldus het droneteam.

Laatst gezien in Almkerk

De zestienjarige Yoran Krol uit Sleeuwijk wordt vermist sinds 24 december. Yoran is voor het laatst gezien bij jongerencentrum De Pomp aan de Sportlaan in Almkerk, tussen 21.00 en 22.00 uur.

Op de Merwedebrug is in de nacht van zijn vermissing een fiets aangetroffen. Vorige week vrijdag werd in de Merwede bij Papendrecht de jas van Yoran gevonden.

Tips over vermissing?

Wie informatie heeft over de vermissing van Yoran, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070 of het tipformulier op de website van de politie.