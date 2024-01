• Rob van Dongen (directeur Brabant Water) en Egbert Lichtenberg (burgemeester van de gemeente Altena) in de kazerne van de vrijwillige brandweer in Almkerk.

Brabant Water gaat brandkranen in gemeente onderhouden: Altena telt er 2531

do 18 jan 2024, 17:43

ALTENA • Ze zijn voor de achteloze voorbijganger bijna niet zichtbaar, maar in de buitenruimte in de regio Midden- en West-Brabant bevinden zich meer dan 45.000 brandkranen. Gemeente Altena heeft nu als eerste van de 24 gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een overeenkomst getekend met Brabant Water, waarin afspraken over structureel onderhoud zijn opgenomen.

Voor de brandweer is het van essentieel belang dat de brandkranen goed werken en goed bereikbaar zijn. Dit is een verantwoordelijkheid van gemeenten in samenwerking met drinkwaterbedrijven.

Alleen Brabant Water mag onderhoud uitvoeren

Gemeente Altena telt 2531 brandkranen en is er net als alle andere Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor dat deze goed functioneren en goed bereikbaar zijn. Brabant Water is als drinkwaterbedrijf in deze regio de enige partij die onderhoud aan het drinkwaternet en dus aan de brandkranen mag uitvoeren.

De vernieuwde afspraken tussen de gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en Brabant Water zorgen voor een uniform en toekomstbestendig onderhouds- en controle regime en daardoor goed bereikbare en bruikbare brandkranen in de regio.

Brandkranen optimaal laten functioneren

“De overeenkomst gaat zorgen voor consequent en vakkundig onderhoud aan alle brandkranen in de regio”, zegt burgemeester Egbert Lichtenberg, tevens voorzitter van de stuurgroep Bluswatervoorziening. “Hiermee zorgen we ervoor dat de brandkranen optimaal functioneren en goed kunnen bijdragen aan de brandbestrijding.”

Ook Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water is verheugd met de ondertekening van de eerste modelovereenkomst. “Het is echt fantastisch dat we tot een modelovereenkomst gekomen zijn voor alle gemeenten in West Brabant. Met de uniforme afspraken kan Brabant Water een optimale dienstverlening neerzetten die ten goede komt aan de veiligheid. Ik heb er vertrouwen in dat deze modelovereenkomst ook een uitstekende basis is voor uniforme afspraken met andere Brabantse gemeenten.”

Hoop dat andere gemeenten volgen

Jolanda Trijselaar, directeur VRMWB, is eveneens blij met deze vernieuwde afspraken. “Goed bereikbare en goed werkende brandkranen zorgen ervoor dat we deze snel in kunnen zetten ter ondersteuning bij blussing. Veel dank aan Brabant Water en de gemeente Altena, die als eerste gemeente in onze regio de overeenkomst heeft getekend. Hopelijk volgen de andere gemeenten snel”, stelt ze.

Stuurgroep Bluswatervoorziening

Het algemeen bestuur van VRMWB heeft een stuurgroep de opdracht gegeven om regionaal bluswaterbeleid te ontwikkelen. Deze stuurgroep bestaat uit burgemeesters Lichtenberg van gemeente Altena (voorzitter), Van den Belt van gemeente Steenbergen en Starmans van gemeente Etten-Leur.

Onder leiding van burgemeester Lichtenberg en met ondersteuning van VRMWB zijn gesprekken gevoerd met Brabant Water. Dit heeft geresulteerd in een modelovereenkomst tussen gemeenten en Brabant Water voor het structureel onderhoud van de brandkranen.